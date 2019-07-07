غريزمان لإدارة أتلتيكو: سأدفع الشرط الجزائي في العقد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، وضع استراتيجية من أجل حماية نفسه من غدر إدارة فريقه.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنَّ غريزمان، أبلغ نادي أتلتيكو، مؤخرًا بشكل رسمي أنَّه سيدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 120 مليون يورو.
وأشارت إلى أنَّ هذه استراتيجية قانونية من المهاجم الفرنسي، حتى لا يتعرَّض لعقوبات إذا غاب عن التدريبات الأولى لأتلتيكو مدريد، استعدادًا للموسم الجديد.
ووفقًا لتحرك غريزمان، فإنَّ اللاعب وبرشلونة أمامهما شهر تموز/يوليو حتى نهايته، من أجل دفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد، وإن كان البارسا يخطط لتقديمه يوم 14 من الشهر الجاري.
وأوضحت أنَّ المفاوضات تعقدت في الفترة الأخيرة بين برشلونة وأتلتيكو؛ بسبب رفض النادي الكتالوني، زيادة الرسوم المدفوعة لحسم الصفقة أو التخلي عن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.
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