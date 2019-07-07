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إنتر ميلان يكشف موقفه من ضم ألفيس

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي كشف موقفه بخصوص إمكانية التعاقد مع النجم البرازيلي، داني ألفيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان نفى رغبته في التعاقد مع ألفيس، في الميركاتو الصيفي، موضحة أن ذلك جاء لأسباب تكتيكية.

وأضافت أن النيراتزوري تعاقد مع النمساوي لازارو، والذي يلعب في العديد من المراكز بالجانب الأيمن، مضيفة أنه من الصعب الاعتقاد بأن ألفيس في عمر الـ36 عامًا، قادر على اللعب على الأطراف، خاصة وأن مدرب الفريق أنطونيو كونتي قد يلعب بطريقة 3ـ5ـ2.

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات الأخيرة، تشير إلى رغبة إنتر ميلان في ضم ألفيس، بجانب وأتلتيكو مدريد.

يشار إلى أن داني ألفيس رحل رسميًا في الصيف الحالي، عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.

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