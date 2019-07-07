سخنين: تمديد اعتقال مشتبهين بتهديد رئيس البلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في عكا اعتقال مشتبهين (30 و50 عاما) من مدينة سخنين، ليوم غد الإثنين، وذلك للاشتباه بأنهما هددا رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، خلال لقائهما به يوم أمس، السبت.

ووفقا للشرطة فإنه قُدّم بلاغ، أمس، في ساعات الظهر حول تهديد رئيس بلدية سخنين، على يد مشتبهين خلال لقاء جمعهما به.

وفور تلقي البلاغ فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء وخلال فترة زمنية قصيرة جرى اعتقال المشتبهين من سخنين والتحقيق معهما.