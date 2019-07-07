شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسام يعلن عن نزع 795 لغم وذخيرة خلال الأسبوع الأول من يوليو والان مع التفاصيل

أكد مصدر مسؤول في مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد 7 يوليو / تموز 2019م، عن تمكن الفرق الهندسية الميدانية من انتزاع 795 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال أسبوع.

وأعلن مدير عام مشروع مسام السيد "أسامة القصيبي" ، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري 795 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وقال "القصيبي" في بيان له، إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 267 لغماً مضاداً للدبابات و 5 ألغام مضادة للأفراد.

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وأضاف "القصيبي"، أن الفرق نزعت خلال الأسبوع ذاته 513 ذخيرة غير منفجرة و 10 عبوات ناسفة.

وذكر القصيبي في بيانه أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 4 يوليو الجاري بلغ 74910 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.

يشأر إلى أن المشروع تمكن من انتزاع 1839 لغماً وذخيرة غير منفجرة منذ بداية شهر يونيو المنصرم وحتى 27 من الشهر ذاته