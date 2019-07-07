شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن برصاص مسلح في اب وسط انفلات امني غير مسبوق والان مع التفاصيل

أقدم مسلح مجهول على قتل مواطن بالرصاص الحي في محافظة اب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وسط البلاد. مصادر محلية أفادت بأن مسلح مجهول أقدم على قتل المواطن فارس سعيد آل الشيخ في ريف إب ولاذ بالفرار. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتان وفوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب.

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