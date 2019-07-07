بدء توزيع البذور المحسنة للمزارعين الضالع

شهدت مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، تدشين مشروع توزيع البذور المحسنة للأسر المستفيدة و الأشد فقرا.

ويأتي هذا التدشين ضمن برنامج الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر فقرا وعناء في اليمن، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة والري اليمنية، بتمويل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و يهدف المشروع إلى تحسين سبل المعيشة للأسر الريفية الأشد فقرا، بسبب الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي لعيشهم .

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وقامت المنظمة بالتنسيق مع مكتب الزراعة بمديرية قعطبة، بالعمل على تدشين وتوزيع ١٠ طن من بذور الذرة الرفيعة، كما تم توزيع ٢,٥ طن من اللوبيا يستفيد منها حوالي (٥٠٠) أسرة تحصل خلالها كل أسرة مستفيدة على (٢٠) كيلوجرام من الذرة الرفيعة و (٥) كيلوجرام من اللوبيا .

ويمثل المشروع أهمية كبيرة في تشجيع المزارعين على التوسع في عملية زراعة الحبوب والخضروات .

الجدير بالذكر أن عملية التدشين بدأت مطلع الأسبوع الماضي في مديريتي الضالع والحصين، و تستمر في باقي مديريات محافظة الضالع حيث يستهدف المشروع ست مديريات منها قعطبه والشعيب والازارق والحشاء باجمالي 75.طن من الذرة الرفيعة و 18.750. طن من اللوبيا.