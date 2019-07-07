الحرية والتغيير: "حميدتي" لعب دوراً حاسماً في الوصول إلى الاتفاق

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كشف القيادي بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، عضو وفد التفاوض بابكر فيصل عن الدور الهام الذي قاده نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في الوصول إلى اتفاق بين “العسكري” و”التغيير”.
وقال فيصل بحسب صحيفة الصيحة، إن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” لعب دوراً حاسماً في الوصول إلى اتفاق، وطلب من الحاضرين ما أطلق عليه “تبييض النية للاستمرار في الشراكة من أجل الوطن”. وتابع “دفعت المخاوف والمخاطر التي يمكن أن تواجه البلاد، الطرفين للتوافق والوصول إلى اتفاق”.
وأوضح فيصل أن جلسات التفاوض التي استمرت يومين، كانت شفافة وصريحة، أكد خلالها الطرفان على إعادة بناء الثقة، وإنشاء شراكة حقيقية بعيدة عن المشاكسات التي يمكن أن تفشل الفترة الانتقالية.
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