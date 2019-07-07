شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام التعاملات.. 5 قطاعات تقود البورصة القطرية للمنطقة الحمراء والان مع التفاصيل

أنهت بورصة قطر أولى تعاملات الأسبوع، في المنطقة الحمراء، بضغط تراجع 5 قطاعات بقيادة البنوك والخدمات المالية، لتواصل بذلك خسائرها، وتم التداول على أسهم 46 شركة، ارتفعت منها أسهم 18 شركة، وتراجعت منها أسهم 22 شركة، بينما استقرت أسهم 6 شركات.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.46 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 10518.20، ليفقد 48.32 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت التداولات اليوم، إذ انخفضت السيولة إلى 140.34 مليون ريال، مقارنة بـ153.70 مليون ريال يوم الخميس، كما هبطت أحجام التداول عند 57.47 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 70.65 مليون سهم في الحلسة السابقة.

وتراجع بالقطاعات البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والنقل، والصناعة، والتأمين، فيما ارتفع البضائع، والاتصالات.

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وتصدر البنوك والخدمات المالية التراجعات القطاعية بنسبة 0.87 بالمائة، متأثراً بهبوط 7 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 0.93 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع البضائع 0.64 بالمائة، لنمو 5 أسهم على رأسها الرعاية بنسبة 7.60 بالمائة إلى سعر 7.65 ريال وهو أعلى سعر منذ مارس 2018.

وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ5.76 بالمائة، فيما جاء الخليج التكافلي على رأس الارتفاعات بـ8.11 بالمائة.

وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المنخفض 0.68 بالمائة الكميات بـ11.83 مليون سهم، فيما جاء الرعاية على رأس السيولة بـ18.05 مليون ريال.