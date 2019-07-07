شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت توضح سبب انقطاع التيار على منطقة الشرج والان مع التفاصيل

أوضحت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت اليوم الأحد، سبب انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من احياء منطقة الشرج.

وجاء ذلك في بيان نسخة منه، ننشره كنا ورد:

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اسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من احياء منطقة الشرج يعود بسبب احتراق اللوحه الكهربائية والكيبل المغدي بالمحطة الفرعيه محطة باوزيرالمغدي لتلك الاحياء بالشرج والواقعه بجانب مسجد ورسما شارع البنوك بجوار المقهى الشعبي شعبان.

وقد تم ارسال فرق عمل لتغيير اللوحه الكهربائية بلوحة جديده واصلاح العطل وتغيير الكيبل ويبدل عمال المؤسسة جهود كبيرة لسرعه عودة التيار الكهربائي فور انتهاء اصلاح الاعطال والذي قد يستمر فترة انقطاع التيار بتلك المواقع بالشرج الى 5ساعات عمل لاصلاح العطل.

وتعتذر المؤسسة عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار المتواصله والخارج عن اردتنا.