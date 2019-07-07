شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية تستنكر انتهاك إيران للاتفاق النووي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:04 مساءً, 7 يوليو 2019 م المناطق - وكالات استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون أكد أن القرار الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم يعد انتهاكاً للاتفاق الدولي.

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