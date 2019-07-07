مدرب جنوب أفريقيا يطلب دعم الجماهير المصرية أمام نيجيريا

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أحمد الغريبالأحد 2019/7/7 02:35 صباحا بتوقيت أبوظبي
ستيوارت باكستر
طلب ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا من الجماهير المصرية أن تدعم فريقه خلال مباراة الدور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ضد نيجيريا الأربعاء المقبل.
ويأتي ذلك التصريح في الوقت الذي تسبب فيه منتخب جنوب أفريقيا في توديع مصر البطولة بعد الفوز بنتيجة 1-0 في الدور ثمن النهائي.
وقال ستيوارت، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أتمنى أن أحصل على دعم الجماهير المصرية أمام نيجيريا، عليهم الشعور بعدم بالأسى والوقوف بجانب لاعبيهم خلال الفترة المقبلة".
وبخصوص المباراة أمام مصر، أضاف: "اعتمدنا على أسلوب الضغط العالي، دافعنا بشجاعة وهاجمنا بقوة واستحققنا التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا".
وأتم: "نجحنا في سد الفجوات في خطوطنا، وتعلمنا من أخطائنا في المباريات الثلاث الأولى بدور المجموعات، واعتمدنا على أسلوب المفاجأة في مواجهة المنتخب المصري".
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