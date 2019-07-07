مقتل 5 جنود على الأقل في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

الأحد 2019/7/7 02:54 مساء بتوقيت أبوظبي

قتل ما لا يقل عن 5 جنود نيجيريين، وأصيب أكثر من 16 بينهم مدنيان في كمين لتنظيم بوكو حرام الإرهابي شمال شرق البلاد.



ومن المتوقع أن يزيد عدد الضحايا في ظل فقد عدد من الجنود بعد الهجوم الذي وقع الخميس في دامبوا بولاية بورنو.

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وأوضحت مصادر أن الجنود ذهبوا إلى المنطقة لإزالة معسكر لبوكو حرام، لكن التنظيم الإرهابي نصب كمينا لهم.

وذكرت مصادر عسكرية وثلاثة مقاتلين يعملون مع جماعة حراسة محلية إنه جرى انتشال 5 جثث، وأن 16 مقاتلا، بينهم 14 جنديا ومدنيان أصيبوا.

يشار إلى أن إرهابيي بوكو حرام قتلوا الآلاف وشردوا الملايين في نيجيريا خلال تمردهم على الحكومة منذ 10 سنوات.