انت الان تتابع نتنياهو يصف زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إعلان إيران بأنها ستزيد مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه خطوة "بالغة الخطورة" وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض عقوبات على إيران. وأدلى نتنياهو بتلك التصريحات بعد أن عبرت إيران عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى وبأي كمية في تحد آخر لمساع أمريكية للضغط عليها بالعقوبات لحملها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي المبرم في 2015. وقال نتنياهو في تصريحات علنية لمجلس الوزراء "تلك خطوة بالغة الخطورة... انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا".

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