إعلام الإخوان يطلق شرارة الحرب بين الجماعة والدعوة السلفية.. اعرف التفاصيل

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

ركزت قنوات الإخوان بتركيا وقطر، خلال الفترة القليلة الماضية على مهاجمة التيار السلفى، وشن محمد الصغير أحد حلفاء الإخوان، على أحد منابر الجماعة التحريضية فى إسطنول، هجوما عنيفا على الدعوة السلفية بالإسكندرية، ليرد أحد قيادات الدعوة السلفية ويتهم محمد الصغير بالكذب وخداع أنصاره.

بدأ الهجوم بإذاعة قناة الشرق الإخوانية حلقة مخصصة للهجوم على حزب النور والدعوة السلفية التى يتزعمها ياسر برهامى.

وشن مقدم برنامج "لقاء خاص"، المذيع الإخوانى ماجد عبد الله، هجوما عنيفا على الدعوة السلفية بالإسكنددرية، واصفا...