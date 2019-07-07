جابر: نتمنى أن تكون المناطق منفتحة على بعضها والتوتير بفصل الصيف يؤذي لبنان

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ إلى "أننا نريد أن تكون المناطق منفتحة على بعضها وكتلة "التنمية والتحرير" طرحت قانون للانتخابات النيابية على قاعدة النسبية على أساس ​لبنان​ دائرة واحدة"، مشيراً إلى "أننا نقوم بكل ما يجب القيام به من اجل تبريد الأجواء".

وفي حديث تلفزيوني، أشار جابر إلى أن "محاولة تخفيف التوتر بدأت بالاجتماع الذي عُقد في ​عين التينة​ بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وبعدها لقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ووزير ​الدولة​ لشؤون المهجرين ​صالح الغريب​ وغيرها من المساعي".

واعتبر "اننا لا نرحم البلد والتوتر قبل فصل الصيف يؤذي البلد جدا والحديث في هذه الايام يجب أن يكون عن الايجابية والصيف والاصطياف والتفاؤل ولكن جرى ما جرى الاحد الماضي"، لافتاً إلى زيارة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى ​الجنوب​ الاسبوع المقبل، مؤكداً أن "الجنوب لم يكن يوما مغلقا بوجه أي أحد".

وأضاف " نشهد أزمة مالية لم تعد مخفية على أحد اذ هناك عجز في ميزان ​الموازنة​ الذي عملت الحكومة على تخفيضها وعجز ميزان المدفوعات الذي يمكن حله من خلال استقطاب اموال من الخارج والذي لا يمكن إلا باستقرار سياسي يؤدي إلى موسم سياحي جيد وطمأنينة عند الناس للاستثمار في الخارج"، مؤكداً أن "موضوع الموازنة مهم ولكن هو خطوة واحدة في مشوار طويل ومعظم النقاط التي كانت عالقة في الموازنة وُجدت لها الحلول".