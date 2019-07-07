طوني فرنجية: نحن جميعاً لبنانيين ونريد ان نعيش معاً في وطن واحد

توجه النائب ​طوني فرنجية​ إلى من يستخدم لغة ال"نحن" و ال "أنتم"، قائلا: "‏نحن جميعاً لبنانيين و نريد ان نعيش معاً في وطن واحد موحّد، بعيداً عن أجواء الشحن والانقسام و الطائفية التي يسوّق لها البعض".

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