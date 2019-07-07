قداس احتفالي بكنيسة سيدة بشوات تكريما لوزيرة البلديات الاسترالية من أصول لبنانية

اقامت ​بلدية بشوات​ قداسا احتفاليا في كنيسة ​سيدة بشوات​ تكريما لوزيرة البلديات الاسترالية من أصول ​لبنان​ية مارلين كيروز.

وترأس القداس الاحتفالي النائب الاسقفي العام الأب بول كيروز ااذي رحب بـ"كيروز في مسقط رأسها في بلدتها في ​دير الاحمر​"، مشيراً إلى "أننا نأتي إلى الكنيسة لنرتقي لخلاص وجودنا لنعيش موت وحياة ​السيد المسيح​ ولنلتقي بوجوده الحقيقي بالقربان وان يلتقى الإنسان بأخيه مع الله ، فالعبادة الحقيقية تتم بالروح والحق والعبادة ليست بالمكان وإنما بالقلب والتوبة والصدق وأي رسالة فهي تصب بخير البشر وخلاص الإنسانية".

بدوره، لفت رئيس بلدية نبحا القدام ايلي حدشيتي إلى أنه "من هذا المزار العجائبي سيدة بشوات التي يلتف حولها كل ابناء المنطقة ويزورها كل اللبنانيين ومن هذا المكان نستقبل كيروز في ​استراليا​ ونأمل من كل المغتربين اللبنانيين في ​العالم​ ان يأتوا الى بلدهم الام لبنان شاكرا كل ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى أمن الذين وفروا الأمن لهذه الأمن بالتعاون مع ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ وكلنا أمل بازدهار هذه المنطقة بجهود شعبها ومغتربيها شاكراً كل الذين ساهموا في زيارة الوزيرة كيروز".