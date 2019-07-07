بلدية باريس تخطط لحظر دخول الحافلات السياحية إلى وسط المدينة

تخطط بلدية العاصمة الفرنسية ​باريس​ حظر دخول الحافلات السياحية إلى وسط المدينة لتحفيز الزائرين على المشي أو ركوب ​الدراجات الهوائية​ أو استخدام وسائل ​النقل العام​. ولفتت ​البلدية​ الباريسية إلى أن "الوضع في باريس ليس سيئًا كما فى مدينة البندقية أو ​برشلونة​ اللتين تجتذبان أعدادًا هائلة من السياح لكن سكان المدينة يشعرون بالقلق من تدفق الحافلات السياحية"، كاشفة عن أن "المدينة تنتظر قانونًا جديدًا للحد من حركة الحافلات ستخصص بموجبه ساحات انتظار خارج المدينة حتى لا تدخل الحافلات إلى وسط المدينة تحت شعار لا أهلاً ولا سهلاً بالحافلات في قلب المدينة بعد الآن".

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