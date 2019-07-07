واس: ملك السعودية بحث مع وزير الخزانة البريطاني تهديدات إيران للملاحة

أفادت وكالة "واس" ​السعودية​ بأن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحث مع وزير الخزانة البريطاني، ​فيليب هاموند​، التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية"، مشيرةً غلى أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة، كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".

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