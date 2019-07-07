وزير الصناعة السوري: المشاريع المشتركة مع روسيا ستنطلق قريبا

أعلن وزير ​الصناعة​ السوري محمد معن جذبة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن قوائم اللجنة الفنية السورية الروسية المشتركة تشهد المراحل الأخيرة من إعداد البروتوكولات والاتفاقيات تمهيدا لإطلاقها، واصفا الجانب الروسي بالشريك الكبير.

وعلى هامش مشاركته بافتتاح معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو" في دورته الـ15، لفت إلى أن المعرض الذي تشارك فيه 75 شركة صناعات غذائية وطنية وشركات من لبنان والإمارات وإيران، يكتسب أهمية كبيرة لكونه يلقي الضوء على آخر تطورات الصناعات الغذائية حيث تشارك في المعرض 75 شركة صناعات غذائية وطنية متطورة لإنتاج المواد الغذائية.

وأوضح الوزير السوري أن قطاع الصناعات الغذائية في ​سوريا​ يرتكز بشكل أساسي إلى مواد أولية محلية، كما أن الكثير من تقنياته التشغيلية وخطوط إنتاجه تم تطويرها عبر شركات وطنية، مشيرا إلى أن شركات الأغذية السورية تصنف كمصانع كبيرة وفق التصنيف الإقليمي، وهذه الشركات تسهم في تأمين الأمن الغذائي محليا في وجه العقوبات أحادية الجانب والحصار تفرضه الدول الغربية على الشعب السوري، كما تسهم في تصدير المنتجات الغذائية السورية التي "نتباهى بها عربيا وعالميا".