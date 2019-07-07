الاناضول: مقتل قيادي بارز في "العمال الكردستاني" شمالي العراق

كشفت مصادر أمنية لوكالة "الاناضول" التركية عن "تمكن ​الجيش​ والاستخبارات التركيين، من قتل قيادي بارز في حزب "العمال الكردستاني" في عملية مشتركة، شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "العملية جرت في 27 حزيران في منطقة كورتك بجبل قنديل، شمالي العراق".

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