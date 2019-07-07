المعلم بحث مع وزير الخارجية العماني العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

استقبل وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في ​سلطنة عمان​ يوسف بن علوي حيث جر بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الشعبين.

كما تطرق الجانبان لتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تستهدف شعوبها، حيث كانت وجهات النظر متفقة على ضرورة التنسيق والتشاور الدائم بما يساعد في الحفاظ على ​الأمن​ والاستقرار.