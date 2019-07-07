أكد سفير فنزويلا بدمشق، خوسيه بيومورجي "وجود رغبة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بين فنزويلا وسوريا لتصبح بمستوى العلاقات السياسية"، لافتاً إلى "مشاركة فنزويلا في فعاليات الدورة الـ 61، لمعرض دمشق الدولي، الذي يعد حدثاً اقتصادياً مفصلياً، ومناسبة كبرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرصة لعرض الامكانات، وتقديم الدعم بمختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بإعادة الإعمار، أو الإنتاج، ومختلف سبل التبادل التجاري والاقتصادي، بين البلدين".
وأوضح بيومورجي أنه "يتم الآن التنسيق مع عدد من الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في بلاده، لجذبهم للمشاركة في فعاليات المعرض، حيث أكدت عدة شركات رغبتها بالمشاركة في الدورة الحادية والستين للمعرض، وهذه الشركات تعمل بمجالات الطاقة والأدوية والأغذية، إضافة لعدة شركات مرتبطة بقطاع إعادة الإعمار".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فنزويلا بدمشق: عدة شركات فنزويلية أكدت رغبتها بالمشاركة بمعرض دمشق الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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