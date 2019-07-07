سفير فنزويلا بدمشق: عدة شركات فنزويلية أكدت رغبتها بالمشاركة بمعرض دمشق الدولي

أكد سفير ​فنزويلا​ بدمشق، خوسيه بيومورجي "وجود رغبة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بين فنزويلا و​سوريا​ لتصبح بمستوى العلاقات السياسية"، لافتاً إلى "مشاركة فنزويلا في فعاليات ​الدورة​ الـ 61، ل​معرض دمشق الدولي​، الذي يعد حدثاً اقتصادياً مفصلياً، ومناسبة كبرى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرصة لعرض الامكانات، وتقديم الدعم بمختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بإعادة الإعمار، أو الإنتاج، ومختلف سبل التبادل التجاري والاقتصادي، بين البلدين".

وأوضح بيومورجي أنه "يتم الآن التنسيق مع عدد من الفعاليات التجارية و​رجال الأعمال​ في بلاده، لجذبهم للمشاركة في فعاليات المعرض، حيث أكدت عدة شركات رغبتها بالمشاركة في الدورة الحادية والستين للمعرض، وهذه الشركات تعمل بمجالات ​الطاقة​ و​الأدوية​ والأغذية، إضافة لعدة شركات مرتبطة بقطاع إعادة الإعمار".