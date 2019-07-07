أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس علي كدخدائي أن "مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع لمناقشة نقض الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليس من أجل استيفاء ايران لحقوقها المشروعة"، مشيرًا إلى أن "سياسة أميركا تتميز دوما بالخداع والتضليل".
ودعا كدخدائي، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحذر في تحديد الجهة المنتهكة للاتفاق النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: على مجلس حكام الوكالة أن يناقش نقض ترامب للاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.