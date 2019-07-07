مسؤول ايراني: على مجلس حكام الوكالة أن يناقش نقض ترامب للاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة ​الدستور​ في ​ايران​ عباس علي كدخدائي أن "مجلس حكام ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ عقد اجتماع لمناقشة نقض ​الاتفاق النووي​ من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وليس من أجل استيفاء ايران لحقوقها المشروعة"، مشيرًا إلى أن "​سياسة​ ​أميركا​ تتميز دوما بالخداع والتضليل".

ودعا كدخدائي، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحذر في تحديد الجهة المنتهكة للاتفاق النووي.