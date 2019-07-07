مقتل مواطن سقوطا من الطابق الرابع في انصارية اثناء محاولة القبض عليه

أفادت معلوملا ​صحفية​ بأنه فيما كانت قوة من ​امن الدولة​ تحاول القبض على المدعو ابراهيم احمد فرحات الذي كان يهرب من فوق المنازل من سطح الى اخر في انصارية، ما لبث ان وقع من الطابق الرابع وسقط في منزل المواطن فضل ياسين.

وعلى الفور، حضرت فرقة من ​الصليب الاحمر​ ونقلته الى ​مستشفى​ الفقيه في خيزران السكسكية، لكنه ما لبث ان فارق ​الحياة​.