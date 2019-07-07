أفادت معلوملا صحفية بأنه فيما كانت قوة من امن الدولة تحاول القبض على المدعو ابراهيم احمد فرحات الذي كان يهرب من فوق المنازل من سطح الى اخر في انصارية، ما لبث ان وقع من الطابق الرابع وسقط في منزل المواطن فضل ياسين.
وعلى الفور، حضرت فرقة من الصليب الاحمر ونقلته الى مستشفى الفقيه في خيزران السكسكية، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن سقوطا من الطابق الرابع في انصارية اثناء محاولة القبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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