اتحاد أوروبا: قلقون كثيرا بعد إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعرب ​الاتحاد الأوروبي​ عن "بالغ قلقه إزاء إعلان ​إيران​ رفع مستوى تخصيب اليورانيوم"، داعيًا "طهران لعدم اتخاذ مزيد من الاجراءات تقوض التزامها النووي".

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