عاجل.. إيران تهدد أمريكا: أي تحرك عسكري "إعلان حرب"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

صرح مدير هيئة الدفاع المدني الإيرانية بأنّ بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّ أي تحرك عسكري أمريكي سيُعَد بمثابة إعلان حرب، وذلك حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن رويترز.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني، على بحث شروط استئناف الحوار بين الأطراف المعنية بالاتفاق بحلول 15 يوليو.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيواصل المحادثات مع الحكومة الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى، للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني.

ودعا روحاني الدول الأوروبية إلى التحرك بشكل عاجل لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع من الدول الكبرى، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رغم الضغوط والتحذيرات من جانب الأمم المتحدة والأطراف الأخرى الموقعة عليه.