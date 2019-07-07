إحالة مسئولين بجمعيات زراعية بمركز يوسف الصديق بالفيوم للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أحال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مديري جمعيتين زراعيتين والمسؤولين عن التعديات على الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق للتحقيق.

كان المسئولون عن إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة، قد رصدوا وجود 12 حالة تعدي بالبناء والتبوير علي الأراضي الزراعية بزمام جمعية الشهيد عبدالباسط، وكذلك 10حالات تعدي بزمام جمعية غيضان وتقاعس المسئولين بالجمعية والإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، حيال التعديات على الأراضي الزراعية بزمام الجمعيتين.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدى الحاسم لكافة صور وأشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.