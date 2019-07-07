البرلمان يفوض هيئة مكتبه لموعد مناقشة طلبات النواب حيال سياسة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أحمد علي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) في تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة.
وجاءت الطلبات مقدمة من النائب مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وبشأن تطوير أداء الخدمات الصحية، وبشأن وضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.
كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، بطلب بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، والنائبة نادية هنري وأكثر من عشرين عضواً، بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.
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