شركة "موزيلا" لخدمات الإنترنت تستعد لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة/واشنطن - (د ب أ):

تستعد شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت "موزيلا" لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة الأجر، في إطار خطتها التي أعلنتها في فبراير الماضي للتعاون مع مؤسسة "سكرول" بهدف إيجاد وسيلة للمساعدة في تمويل المواقع الإخبارية على الإنترنت.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الخدمة الجديدة ستحمل اسم "فايرفوكس-إنترنت بدون إعلانات"، حيث أتاحت حاليا استخدام النسخة التجريبية منها لبعض المستخدمين.

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وتعتبر الخدمة الجديدة واحدة من عدد لا يحصى من الخدمات المماثلة التي تقدمها إحدى المنصات لمساعدة وسائل الإعلام ودور النشر في إيجاد وسيلة لتحقيق أفضل عائد مالي من أنشطتها في الوقت الذي تعاني فيه دور النشر الصحفي من تراجع إيراداتها رغم أن العالم يحتاج إلى صوت الصحفيين أكثر من أي وقت مضى بحسب "تك كرانش". وتعتبر خدمة "آبل نيوز" مدفوعة الأجر والتي تقدمها شركة "آبل" من أفضل الخدمات التي تتيح لوسائل الإعلام الاستفادة من استخدام منتجاتها عبر الإنترنت. في الوقت نفسه فإن خدمة "موزيلا" تقدم بديلا مهما لتطبيق "آبل نيوز" المستقل.

وستتيح خدمة "فاير فوكس –إنترنت بدون إعلانات" وسيلة لوصول المستخدمين إلى المواقع الإخبارية والصحف والمطبوعات المفضلة لهم بدون إعلانات مقابل اشتراك شهري قدره 5 دولارات.

في الوقت نفسه فإنه يمكن استخدام هذه الخدمة الجديدة من خلال أجهزة الهواتف الذكية بمختلف أنواعها. في الوقت نفسه فإنها ستتيح مصدر تمويل جيد لدور النشر من خلال إتاحة مطبوعاتها لأعداد أكبر من المستخدمين مقابل اشتراك بسيط.