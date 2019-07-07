الرئيس السوري ووزير خارجية عمان يبحثان جهود استعادة الاستقرار في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاحد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ، الذي يزور دمشق حاليا.
وقالت وزارة الخارجية العمانية، بموقعها على "توتير" اليوم، إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة.
وحسب الوزارة ، عقدت جلسة مباحثات رسمية في دمشق بين الوفدين العماني والسوري حيث ترأس الجانب العماني الوزير يوسف بن علوي، ومن الجانب السوري، وليد المعلم وزير الخارجية، تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية.
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