رئيس النيجر: نعمل دوما على توطيد العلاقات بين دول القارة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي - أ ش أ

أكد رئيس النيجر محمد إيسوفو، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل دائما على توطيد التواصل بين جميع دول الاتحاد الأفريقي..قائلا: "إن شعبه متعلق بشدة بشعوب القارة الأفريقية ونحن جزء لا يتجزأ منها، ونعمل من أجل التقدم والتنمية لقارتنا".

وأعرب إيسوفو -خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية الأفريقية المنعقدة بالنيجر- عن ترحيبه بجميع الدول الأفريقية المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي .. كما أعرب عن ترحيب بلاده بمنطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية من أجل توطيد العلاقات والأواصر بين جميع الدول الأفريقية.

وقال : "إن دولنا لديها الكثير من خطط العمل وكثير من المحاور التي يجب التركيز عليها في العام الحالي والعام القادم وهي واردة بجدول أعمال القمة المنعقد في الدورة الاستثنائية الثانية عشرة".

ونوه بأن جميع الشركاء الأفارقة في اتفاقية التجارة يمتلكون الكثير من الموارد التي تؤهلهم لكي تصبح القارة الأفريقية في مقدمة القارات.. مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم الشراكة بين الدول الأفريقية وإنعاش منطقة التجارة الحرة، وذلك من أجل تلبية تطلعات الشباب الأفريقي والحصول على المزيد من الامتيازات لتحقق القارة الأفريقية أحلامها.

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وأفاد بأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعد من أهم إنجازات وتطلعات أهداف أجندة 2063 وهي تسد العديد من الفجوات وتمثل تطورا ديموجرافيا يحتذى به ويفخر به الجميع..منوها بأن أجندة 2063 تعد من أفضل الأجندات على الصعيدين الإقليمي والدولي ؛ وأولوياتها يتمثل في تحقيق التطلعات والآمال والنهضة الأمنية والبنية التحتية والوصول بالتعليم إلى أفضل المستويات والنهوض بالعلاقات التجارية والصناعية.

وقال :"إننا نرسم خطة لمدة 5 أعوام قادمة من أجل تحقيق أعلى المستويات على كافة الأصعدة"..داعيا في الوقت ذاته إلى التكاتف من أجل مواجهة التحديات والإرهاب والتطرف والتعصب الذى يهدد القارة الإفريقية وشعوب العالم أجمع".

وأضاف : "إننا نأمل أن نحقق بحلول عام 2063 أغلب الأهداف وتطلعات الشعوب الأفريقية بقدر الإمكان وتجنب السلبيات والاستفادة بقدر الإمكان من جيمع النقاط الإيجابية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها أفريقيا".

وطالب بالتعامل بالكثير من الحيادية والموضوعية تجاه العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية .. قائلا : "إننا قارة واحدة وشعب واحد تربطنا مصالح واحدة ونعمل دائما على إعلاء كلمة الاتحاد الأفريقي عاليا وسط العالم أجمع" .. معربا عن تمنياته للجميع في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم على كافة الأصعدة.