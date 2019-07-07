رئيس شعبة الدخان: لا توجد زيادة في أسعار السجائر حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السجائر لم تتغير بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأن الشركات ملتزمة بالبيع بنفس الأسعار دون تغيير حتى الآن.

وأعلنت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30% صباح يوم الجمعة الماضي.

وقال إمبابي في تصريحات لمصراوي، إن "أسعار السجائر غير مرتبطة بأسعار المحروقات، وإنما يتم تحديدها بقرار من وزير المالية، وأنها تتغير في حالة تعديل الضرائب عليها، وهو ما يتطلب تعديل قانوني في مجلس النواب".

"مفيش شركة تقدر ترفع ربع جنيه في علبة سجاير من غير قانون، لأنه لا ضريبة بدون قانون، لو طلع قانون بيزود الضريبة على شرائح السجائر هتزيد، ما طلعش يبقى مش هتزيد"، بحسب امبابي.

Advertisements

وأشار إمبابي إلى أن أي زيادة تشهدها السوق حاليا، "ما هي إلا جشع تجار ويجب مراقبة الأسواق، حيث لا يوجد مبرر لرفع الأسعار سوى زيادة تكلفة النقل، وهي زيادة تتحملها الشركات وحدها ولا تحملها على البائع".

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، كخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.