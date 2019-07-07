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استطلاع: 43% من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء "بريكست"

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كشف استطلاع للرأي عن أن 43% من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما يفضل 41% من الناخبين إجراء استفتاء ثانٍ عن إتمام سيناريو الانسحاب "الفوضوي" دون اتفاق في أواخر أكتوبر المقبل، ما لم يستطع رئيس الوزراء القادم إبرام اتفاق جديد.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية - في تقرير

بثته على موقعها الإلكتروني - أن الناخبين البريطانيين متشككون في أن رئيس الوزراء القادم سواء كان بوريس جونسون أو جيرمي هانت، يمكنه التفاوض على صفقة أفضل للخروج من الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر فقط، إزاء الاضطرابات السياسية ذاتها التي أطاحت
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برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
وكشف الاستطلاع الحصري الذي أجراه مركز (بي إم جي) لصالح صحيفة /الإندبندنت/ أن 43% من الناخبين سوف يختارون إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على إتمام سيناريو (بريكست) بشكل غير منظم، وهو السيناريو الذي يؤيده 38% فقط من الناخبين.
وقال 41% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم سوف يؤيدون إجراء استفتاء ثان من أجل إبداء قول نهائي لكسر حالة الجمود التي تعتري عملية الخروج.

 

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