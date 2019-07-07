استطلاع: 43% من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء "بريكست"

كشف استطلاع للرأي عن أن 43% من الناخبين البريطانيين يفضلون إلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فيما يفضل 41% من الناخبين إجراء استفتاء ثانٍ عن إتمام سيناريو الانسحاب "الفوضوي" دون اتفاق في أواخر أكتوبر المقبل، ما لم يستطع رئيس الوزراء القادم إبرام اتفاق جديد.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية - في تقرير
وكشف الاستطلاع الحصري الذي أجراه مركز (بي إم جي) لصالح صحيفة /الإندبندنت/ أن 43% من الناخبين سوف يختارون إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على إتمام سيناريو (بريكست) بشكل غير منظم، وهو السيناريو الذي يؤيده 38% فقط من الناخبين.
وقال 41% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم سوف يؤيدون إجراء استفتاء ثان من أجل إبداء قول نهائي لكسر حالة الجمود التي تعتري عملية الخروج.
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