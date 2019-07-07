صحيفة بريطانية: دمشق وموسكو تستهدفان المدنيين في إدلب.. والضحايا بالمئات

نشرت صحيفة جارديان البريطانية، ما وصفته بتقارير لمنظمات حقوقية، بأن أعداد القتلى والجرحى في سوريا تزداد كل يوم، حيث وصل عدد الجرحى إلى حوالي 2000 جريح تقريبًا، والقتلى إلى 544 آخرين، منذ بدء الهجوم الذي قادته روسيا في شمال غرب سوريا قبل شهرين.

شنت الطائرات الروسية والجيش السوري في 26 أبريل الماضي أكبر هجوم، وذلك على أجزاء من محافظة إدلب،

ومقاطعات حماة الشمالية المجاورة، في أكبر تصعيد للحرب بين الرئيس السوري بشار الأسد، والمعارضة المسلحة منذ الصيف الماضي.قال فاضل عبدالغني ، رئيس منظمة حقوق الإنسان السورية: "إن القوات المسلحة السورية وحليفتها الروسية تعمدان استهداف المدنيين، مع تعرض عدد قياسي من المنشآت الطبية للقصف"، فيما تنكر السلطاتالروسية ما قيل بشأن استهدافها "العشوائي للمدنيين".

يقول السكان ورجال الإنقاذ إن الحملة التي استمرت شهرين تركت العشرات من القرى والبلدات تحت الأنقاض.

ووفقًا للأمم المتحدة، اضطر ما لا يقل عن 300 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم من أجل سلامة المناطق القريبة من الحدود مع تركيا.

جدير بالذكر، أن يوم الخميس الماضى، قامت غارة جوية على مستشفى كفر نبل بتفجيرها المستشفى الثلاثين خلال الحملة، الأمر الذى أسفر عن عدم وصول مئات الآلاف من الأشخاص للعلاج، وفقًا لما ذكرته فرق الإغاثة.