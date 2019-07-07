حفتر يؤكد صد هجوم لقوات الوفاق بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس

أكد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر صد هجوم لقوات حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، بمنطقة الأحياء البرية، جنوب طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع

للجيش المنذر الخرطوش لوكالة "سبوتنيك":

"الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى حتى الآن، في منطقة الأحياء البرية، في محاولة للميلشيات

المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التقدم"، مؤكدا "وحدات اللواء 73 قامت بصد هذا الهجوم".

وأضاف الخرطوش "قُتل أكثر من 14 من صفوف العدو أثناء الاشتباك معهم، وصدهم في منطقة الإحياء البرية، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتي اللحظة".