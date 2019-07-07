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إسرائيل على موعد جديد مع الاحتجاجات غدًا الاثنين

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أعلن نشطاء إسرائيليون عزمهم على استئناف مظاهراتهم غدا الاثنين في تل أبيب بعد تعليقها بطلب من عائلة المراهق الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية الأحد الماضي.

وقتل سلمون تيكاه، وهو من اليهود الإثيوبيين الفلاشا برصاص ضابط شرطة خارج الخدمة في حيفا في الـ30 من يونيو، ما أثار احتجاجات في جميع أنحاء

البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب.

وتراجعت حدة المظاهرات الأربعاء الماضي، بعد طلب عائلة تيكاه تعليقها إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد التي تستمر 7 أيام حسب التقاليد اليهودية.

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واجتمع أمس السبت قادة المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي وقرروا إحياء المظاهرات ابتداء من يوم

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الاثنين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأغلق المتظاهرون يوم الاثنين الماضي الطرقات وحرقوا الإطارات احتجاجا على ما يقولون إنه تمييز منهجي ضد المجتمع الإثيوبي في إسرائيل، وتصاعدت حدة المظاهرات بعد جنازة تيكاه يوم الثلاثاء.

وقال الناشطون إنه لم يتم تطبيق الإصلاحات الحكومية التي تهدف للتعامل مع العنصرية وعنف الشرطة ضد الإثيوبيين الإسرائيليين بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعهدات بذلك في أعقاب مظاهرات شبيهة.

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