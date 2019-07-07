قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من القدس وغزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم شاباً فلسطينياً ووالده بزعم الضلوع في عملية الدهس بالقرب من قرية حزما شمال القدس.

وقال جيش الاحتلال إنه تم إلقاء القبض على الشاب ووالده بعد حملة تمشيط وفحص في حاجز عسكري في المنطقة، وذلك بعد نشاط استخباري لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك" وتم نقلهما للتحقيق حيث رجح الاحتلال أن خلفية الحادث "أمنية".

على صعيد متصل، اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل من حدود قطاع غزة إلى كيبوتس إسرائيلي مجاور لحدود جنوب القطاع.

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