كوريا الجنوبية تتخذ تدابير إضافية لتأمين حدودها البحرية مع جارتها الشمالية

يعتزم الجيش الكوري الجنوبي نشر سفينة بحرية إضافية، وزيادة عدد الطلعات الجوية للطائرات العادية والمسيرة، وتثبيت المزيد من الرادارات داخل وخارج البحر لتعزيز أمن الحدود البحرية مع كوريا الشمالية، وفقاً لتقرير وزارة الدفاع اليوم الأحد.

وأبلغت الوزارة الجمعية الوطنية بالإجراءات كجزء من الجهود الرامية إلى سد الثغرات في أمن الحدود عقب الكشف عن أن الجيش فشل في اكتشاف قارب كوري شمالي أبحر على طول الطريق إلى ميناء سامتشوك، على بعد حوالي 130 كيلومتراً من الجهة الشرقية للحدود البحرية، في يوم 15 يونيو، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم، واعتذر وزير الدفاع مراراً عن الحادث.

ووفقاً لتقرير الوزارة، يخطط الجيش لنشر سفينة بحرية كبيرة أخرى في المناطق المحيطة بالحدود البحرية، والمعروفة باسم خط الحدود الشمالية، وزيادة عدد رحلات الدوريات ليس فقط بواسطة الطائرات المروحية، ولكن أيضاً عن طريق الطائرات المسيرة بدون طيار.

وسيتم نشر طائرة "سكيبل كامكوبتر إس100 وهي واحدة من الطائرات المسيرة في الدوريات البحرية، بالإضافة إلى ذلك، يخطط الجيش أيضاً لنشر المزيد من الرادارات وتحديث أجهزة المراقبة الحرارية وغيرها من معدات المراقبة الساحلية، وفقاً للتقرير.

وابتداءً من سبتمبر المقبل، تخطط البحرية أيضاً لنشر حوالي 10 رادارات، طراز "جي.بي.إس200. كيه" حتى عام 2025.