ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني بمدينة غزني الأفغانية، صباح اليوم الأحد، إلى 12 شخصاً، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد.

ووقع الهجوم في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن فجر انتحاري شاحنة مملوءة بالمتفجرات في منطقة مكتظة بالمدينة، حسب شهود عيان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، وحيد الله ميار، إن 12 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب 179 آخرين في الانفجار.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، أن عشرات من مسؤولي الاستخبارات وأفراد من قوات الأمن قُتلوا وأصيبوا في الانفجار.

وكان مسؤولون حكوميون قد أعلنوا إن مقاتلي حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصابوا أكثر من 50 مدنياً في تفجير سيارة ملغومة في إقليم غزنة بوسط البلاد اليوم الأحد.

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