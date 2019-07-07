كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير الصين يحذر بريطانيا من حرمان "هواوي" الوصول للجيل الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت تكهنات في أبريل بأن المجلس الأعلى للأمن القومي بالمملكة المتحدة، برئاسة رئيس الوزراء، وافق على السماح لشركة هواوي بالمشاركة في إنشاء الجيل الخامس، ولكن يعتقد أن استقالة تيريزا ماي قد أخرت القرار النهائي.

وحذر السفير الصيني في لندن، ليو شياو مينج، المملكة المتحدة، من حرمان "هواوي" من الوصول إلى البنية التحتية للجيل الخامس، حيث أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الفرص للاقتصاد البريطاني.

في حديثه على "بي بي سي وان"، اليوم الأحد، قال الدبلوماسي، إنه يمكن أن يعد بأنه إذا مُنحت إمكانية الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس في المملكة المتحدة، فلن تقوم "هواوي" بنقل المعلومات إلى الحكومة الصينية - وهو القلق الذي أضر بسمعة شركة الاتصالات العالمية.

تعتقد الولايات المتحدة أن شركة هواوي، وهي أكبر شركة مصنعة لأجهزة الاتصالات في العالم، يتم تمويلها من قبل الجيش الصيني ويمكن أن تقوم بالتجسس نيابة عن الحكومة من خلال أجهزة خلفية زُعم أنها تقوم بتركيبها مسبقًا في أجهزتها. وتصر هواوي على أنها مستقلة عن السلطات الصينية.