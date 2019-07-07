كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: الناقلة الإيرانية لم تكن متجهة إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "عباس عراقجي" نائب وزير الخارجية الايراني اليوم الاحد في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء: "أنه تم الاستيلاء على ناقلة ايرانية من قِبل قوات المارينز الملكية البريطانية في جبل طارق لم تكن متجهة الى سوريا.

وصادرت "رويال مارينز" الناقلة يوم الخميس لمحاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو تدخل مثير وصفه أراقشي بأنه "سرقة بحرية".

وقال الوزير إن الناقلة العملاقة لديها طاقة تصل إلى مليوني برميل من النفط ولهذا السبب كانت تمر عبر مضيق جبل طارق بدلًا من قناة السويس.

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ولم يعط معلومات عن الوجهة النهائية للناقلة.

وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لاحتجاز الناقلة لمدة أربعة عشر يومًا.

وهدد قائد الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة بالاستيلاء على سفينة بريطانية انتقامًا.