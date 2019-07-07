كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور نيجيري ينتقد غينيا لاستضافته رئيس أرض الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد السيناتور النيجيري شيهو ساني قرار غينيا باستضافة رئيس أرض الصومال الذي زار البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وفي منشور على تويتر ، قال السناتور النيجيري "من الخطأ بالنسبة لغينيا أو أي دولة في غرب أفريقيا أن تمنح أي شكل من أشكال الاعتراف لصوماليلاند أو أي جزء منشق من أرض الصومال"

وذكر السناتور أن القارة ونيجيريا تعترفان بالصومال قائلا " هناك صومال واحد فقط، وكان هذا موقفنا وسيبقى على حاله "

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وأعرب عن أمله في أن يحل الصومال مشاكله داخليًا وأن يقف على قدميه.

وأضاف السيناتور النيجيري " تحديات الصومال هي مرحلة ويجب أن تكون يوما ما تاريخًا"

ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من احتجاج الصومال على تحرك غينيا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

واتهمت الصومال غينيا بانتهاك سيادتها قائلة إنه قد حان الوقت لإخبار العالم بأن الحكومة الفيدرالية الصومالية والصوماليين لن يتسامحوا مع أي انتهاك لسيادتهم ووحدتهم واستقلالهم.