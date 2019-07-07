كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الأوغندية تطلق رحلات مباشرة إلى مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هيئة الطيران المدني الصومالية أن الخطوط الجوية الأوغندية ستتبدأ رحلاتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال أحمد معلم حسن مدير الإعلام المحلي للطيران المدني الصومالي إن الخطوط الجوية الأوغندية ستستأنف رحلاتها إلى مقديشو في الأول من أغسطس من هذا العام.

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وستنضم أوغندا للطيران قريباً إلى قائمة متزايدة من شركات الطيران الكبرى التي أطلقت رحلات إلى مطار آدم عبد الدولي، وذلك بفضل تحسن الوضع الأمني في البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي الخطوط الجوية الجديدة هذه إلى خفض سعر التذكرة وستعيد تنشيط سوق النقل الدولي المتنامي بالفعل في الصومال.