كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأمريكية تلقي القبض على صديق ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الملياردير الأمريكي جيفري ابشتاين، أمس السبت 6 يوليو بتهمة الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.

ووفقا لصحيفة "ديلي بيست"، ألقي القبض على ابشتاين عندما هبط بطائرته الخاصة المتوجهة من باريس إلى مطار نيوجيرسي في نيويورك، حيث سيواجه يوم غد الاثنين محاكمة بتهمة الاتجار بالجنس خلال فترة امتدت من عام 2002 إلى 2005.

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وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ربطت ابشتاين علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وفي عام 2016، رفعت أمريكية تحت اسم مستعار جين دو دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة الاغتصاب عندما كان عمرها 13 عاما مشيرة إلى أن جيفري ابشتاين كان شريك في الجريمة، لكنها ما لبثت أن سحبت الدعوى القضائية.