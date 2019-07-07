كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: روسيا تدعو إيران إلى الامتناع عن التدابير التي تعقد الموقف مع الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، بأن روسيا تتفهم السبب وراء الخطوات التي اتخذتها إيران فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها تحث طهران على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعقد الوضع مع الاتفاق النووي.

وقال "أوليانوف"، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتفهم الخطوات التي اتخذتها إيران، والأسباب التي دفعت الإيرانيين إلى اتخاذها. نحن ندعو إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعقد الوضع مع الاتفاق النووي أكثر".

وحسب "أوليانوف"، فإن قرار إيران بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم لم يكن غير متوقع لأن طهران تتصرف بطريقة شفافة.

Advertisements

وأضاف، أنه سيكون من الممكن تحديد مقدار زيادة إيران حد تخصيب اليورانيوم في غضون أيام قليلة، مشددًا على أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مستويات تخصيب اليورانيوم الإيراني قد يتم تقديمه في جلسة خاصة لمجلس إدارة الوكالة في 10 يوليو.

و أشار "أوليانوف": "في أي حال، هناك مساحة لمواصلة الجهود الدبلوماسية، وسوف تستمر".

أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن تخصيب اليورانيوم في البلاد سيتجاوز 3.6٪ "في غضون ساعات قليلة"، وهو أعلى من الحد المحدد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. كما تعهدت طهران بتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي كل 60 يومًا إذا لم يتم حل القضية.