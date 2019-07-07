كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في اليوم الأول من مهرجان الثيران الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تحميل رجل في سيارة إسعاف على نقالة بعد فترة وجيزة من اندفاعة في الشوارع الضيقة في وسط المدينة في العصور الوسطى حتى حلبة مصارعة الثيران، والتي استمرت دقيقتين و41 ثانية.
ويجتمع الآلاف من المتسابقين، الذين يرتدون ثيابًا رأسية حتى أخمص القدمين، مع مناديل حمراء ساطعة، كل عام للفرار الصباحي التقليدي، وبعد ذلك تبقى الحيوانات في حلبة مصارعة الثيران حتى معارك بعد الظهر.
وعالج الصليب الأحمر 53 شخصًا، وغالبًا ما يصيب المتسابقون في المهرجانات التقليدية في أسبانيا، ولكن لم يتوف أحد في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا منذ أن احتفل الإسباني دانييل جيمينو بالرقبة في عام 2009 بواسطة ثور يانديلا.
وسينضم السكان المحليون والسياح على حد سواء في الساعة 8 صباحًا التي تعمل كل صباح حتى اليوم الأحد المقبل.
ويثير المهرجان نقاشًا منتظمًا حول معاملة الحيوانات، يوم الجمعة، وضع المتظاهرون نصف عارية في الشارع مع رماح وهمية يخرجون من ظهورهم للاحتجاج على ما يرونه قسوة.