كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في اليوم الأول من مهرجان الثيران الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصليب الأحمر، إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وأصيب 2 آخرين، بصدمة في الرأس خلال اليوم الأول، من مهرجان إسبانيا الشهير للثور في بلدة بامبلونا الشمالية اليوم الاحد.

وتم تحميل رجل في سيارة إسعاف على نقالة بعد فترة وجيزة من اندفاعة في الشوارع الضيقة في وسط المدينة في العصور الوسطى حتى حلبة مصارعة الثيران، والتي استمرت دقيقتين و41 ثانية.

ويجتمع الآلاف من المتسابقين، الذين يرتدون ثيابًا رأسية حتى أخمص القدمين، مع مناديل حمراء ساطعة، كل عام للفرار الصباحي التقليدي، وبعد ذلك تبقى الحيوانات في حلبة مصارعة الثيران حتى معارك بعد الظهر.

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وعالج الصليب الأحمر 53 شخصًا، وغالبًا ما يصيب المتسابقون في المهرجانات التقليدية في أسبانيا، ولكن لم يتوف أحد في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا منذ أن احتفل الإسباني دانييل جيمينو بالرقبة في عام 2009 بواسطة ثور يانديلا.

وسينضم السكان المحليون والسياح على حد سواء في الساعة 8 صباحًا التي تعمل كل صباح حتى اليوم الأحد المقبل.

ويثير المهرجان نقاشًا منتظمًا حول معاملة الحيوانات، يوم الجمعة، وضع المتظاهرون نصف عارية في الشارع مع رماح وهمية يخرجون من ظهورهم للاحتجاج على ما يرونه قسوة.