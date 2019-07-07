كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: ماكرون يتعهد بحماية النساء من العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية جديدة للنساء اللائي يتعرضن للإيذاء على أيدي أزواجهن أو أصدقائهن، وسط قلق متزايد بشأن النساء اللائي يتعرضن للقتل على أيدي ازواجهم.

أدرج ماكرون أسماء أكثر من 50 امرأة قُتلت نتيجة للعنف المنزلي في منشور على الفيسبوك يوم السبت، قائلا "لم تستطع الأمة حمايتك". واضاف "العنف الذي أودى بحياتك يفسدنا "، ووعد باتخاذ تدابير جديدة واستخدام أفضل للحماية الحالية.

في وقت سابق من يوم السبت، طالب المتظاهرون في باريس باتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند ابلاغ النساء عن سوء المعاملة. وتقول مجموعة نسوية فرنسية تتعقب النساء اللواتي قُتلن على أيدي ازواج حاليين أو سابقين إن العدد آخذ في الارتفاع هذا العام.

تكثف فرنسا الجهود الرامية إلى التصدي لقتل النساء نتيجة للعنف المنزلي، وهي مشكلة غالبًا ما يتم التغاضي عنها.

