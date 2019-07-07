كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل البريطاني: أعتقد أن البرلمان سيجد وسيلة لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير العدل البريطاني "ديفيد جوك" اليوم الاحد، إنه يعتقد أن البرلمان سيجد وسيلة لمنع رئيس الوزراء الجديد من طرد بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق.

ويُذكر أن "بوريس جونسون" المرشح الأوفر حظا لتخلف تيريزا ماي كرئيس للوزراء هذا الشهر قال: "إنه يتعين على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة"، وعبر البرلمان مرارًا وتكرارًا عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقال جوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "بالنظر إلى مكان وجود الأغلبية البرلمانية وقوة الشعور تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أن هناك طريقة برلمانية يمكن إيقافها". "هناك عنصر من عدم اليقين حيال ذلك، لكنني أعتقد أن الاحتمال هو أن يجد البرلمان آلية بطريقة ما."