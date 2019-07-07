كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت تستعد لنزع فتيل قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إجلاء آلاف الأشخاص من مقاطعة فرانكفورت التي تضم مقر البنك المركزي الأوروبي بينما تستعد السلطات لنزع فتيل قنبلة تعود الي الحرب العالمية الثانية، والتي تبلغ حمولتها 500 كيلو جرام.

دعا مسؤولو المدينة حوالي 16500 شخص إلى مغادرة منازلهم في منطقة أوستند صباح الأحد، قبل ساعات قليلة من بدء العملية. وقد نقلت السلطات بالفعل بعض الأشخاص من دار لرعاية المسنين يوم السبت.

بعد أكثر من 70 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية، كثيرًا ما يتم العثور علي قنابل غير منفجرة في ألمانيا، ويتطلب التخلص منها أحيانًا عمليات إجلاء احترازي على نطاق واسع.

وقد تم العثور على القنبلة الأمريكية في فرانكفورت خلال أعمال البناء الشهر الماضي، واختار المسؤولون يوم الأحد لنزع فتيلها، مما أتاح لهم الوقت الكافي للإعداد العملية وتقليل التعطل في العاصمة المالية لألمانيا.

